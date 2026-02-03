В Беларуси прирост средней широкой денежной массы в IV квартале 2025 г. в годовом выражении замедлился до 15,7% с 17% в сентябре 2025 г. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.

Национальным банком обеспечивался контроль за денежным предложением. Сохранился устойчивый тренд на девалютизацию экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась с 63,5% в сентябре до 65,1% в декабре 2025 г.