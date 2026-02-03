|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИРОСТ ШИРОКОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 15,7%
12:28 04.02.2026
В Беларуси прирост средней широкой денежной массы в IV квартале 2025 г. в годовом выражении замедлился до 15,7% с 17% в сентябре 2025 г. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.
Национальным банком обеспечивался контроль за денежным предложением. Сохранился устойчивый тренд на девалютизацию экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась с 63,5% в сентябре до 65,1% в декабре 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
Курсы в банках
на 04.02.2026
Конвертация в банках
на 04.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте