Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ ПРИРОСТ ШИРОКОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 15,7%


12:28 04.02.2026

В Беларуси прирост средней широкой денежной массы в IV квартале 2025 г. в годовом выражении замедлился до 15,7% с 17% в сентябре 2025 г. Об этом свидетельствуют данные статотчета Национального банка.

Национальным банком обеспечивался контроль за денежным предложением. Сохранился устойчивый тренд на девалютизацию экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась с 63,5% в сентябре до 65,1% в декабре 2025 г.
