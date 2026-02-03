ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛВЭБ-КАССАМИ


09:10 04.02.2026

Банк БелВЭБ с 1 марта вводит новые условия для бесплатного пользования БелВЭБ-Кассами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь предпринимателям достаточно обеспечить ежемесячный безналичный оборот по банковским платежным карточкам в размере 1 тыс. рублей вместо прежних 3 тыс. рублей.

При этом тарифная ставка за использование оборудованием, в котором месячный оборот составил менее 1 тыс. рублей, увеличивается с 25 до 30 рублей.

Таким образом, Банк БелВЭБ делает БелВЭБ-Кассы еще более доступными для большинства бизнес-клиентов.
