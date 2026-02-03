В феврале Банк БелВЭБ начисляет повышенный money-back 5% в категории «Барбершопы, салоны красоты, парикмахерские».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь февраль рассчитывайтесь картами из любого пакета услуг линейки «Всё» в парикмахерских, барбершопах, салонах красоты (МСС-код 7230) и получайте повышенный money-back в размере 5%.

Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.