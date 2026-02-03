ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


В ФЕВРАЛЕ БАНК БЕЛВЭБ НАЧИСЛЯЕТ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «БАРБЕРШОПЫ, САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ»


12:22 03.02.2026

В феврале Банк БелВЭБ начисляет повышенный money-back 5% в категории «Барбершопы, салоны красоты, парикмахерские».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь февраль рассчитывайтесь картами из любого пакета услуг линейки «Всё» в парикмахерских, барбершопах, салонах красоты (МСС-код 7230) и получайте повышенный money-back в размере 5%.

Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0
USD 2.8684 -0.0006
RUB 3.7370 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3830 3.3940
USD 2.8660 2.8699
RUB 3.7270 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1840
EUR/RUB 90.7500 91.0500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
