|03.02.2026
Новости
Банковские новости РБ
В ФЕВРАЛЕ БАНК БЕЛВЭБ НАЧИСЛЯЕТ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «БАРБЕРШОПЫ, САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ»
12:22 03.02.2026
В феврале Банк БелВЭБ начисляет повышенный money-back 5% в категории «Барбершопы, салоны красоты, парикмахерские».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь февраль рассчитывайтесь картами из любого пакета услуг линейки «Всё» в парикмахерских, барбершопах, салонах красоты (МСС-код 7230) и получайте повышенный money-back в размере 5%.
Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.
