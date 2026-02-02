ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА ВИДЕОБЛОГЕРОВ «ДЕНЬГИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ»


10:44 03.02.2026

Национальный банк объявляет о старте ежегодного конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение». Конкурс традиционно приурочен к Неделе финансовой грамотности детей и молодежи, которая в этом году пройдет в Республике Беларусь с 16 по 22 марта. Темой Недели и конкурса видеоблогеров в 2026 году стали цифровые финансы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, для участия в конкурсе необходимо снять ролик на предложенную тему и рассказать о важности одного или нескольких аспектов современной цифровой финансовой грамотности. Это может быть цифровой банкинг и современные способы оплаты; новые технологии (блокчейн, криптовалюты, цифровой рубль); искусственный интеллект в финансах; цифровая безопасность; финансы будущего и т. п.

Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 7 лет до 31 года (как индивидуально, так и в составе коллективов). Количество работ от каждого участника не ограничивается.

Заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 2 марта 2026 года направить на электронный адрес .

Жюри конкурса выберет работу, которая получит Гран-при – денежную премию в размере 2 000 белорусских рублей.

Кроме того, будет разыграно еще 12 наград в 4 номинациях. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 1 000 белорусских рублей, номинанты – по 500 белорусских рублей.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 27 марта 2026 г.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином портале финансовой грамотности https://www.fingramota.by/.

Конкурс проводится ежегодно начиная с 2018 года. За все время проведения участники прислали около 3 500 видеороликов.
