ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКА БЕЛВЭБ СО «СТАБИЛЬНЫМ» ПРОГНОЗОМ


15:48 02.02.2026

Российское рейтинговое агентство АКРА 30 января повысило кредитный рейтинг Банка БелВЭБ по международной шкале до уровня BB-, по национальной шкале – до BBB (RU), прогноз «Стабильный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышение кредитных рейтингов Банка БелВЭБ по международной шкале и национальной шкале для Российской Федерации связано изменением агентством оценки кредитоспособности Правительства Республики Беларусь.

Кредитный рейтинг банка по международной шкале обусловлен высокой оценкой устойчивости бизнес-модели, отражающей достаточно значимые позиции банка на рынке банковских услуг Республики Беларусь, однако ограниченной тем фактом, что практически весь объем активных операций банка осуществляется на территории Республики Беларусь. Также кредитный рейтинг определяется сильной позицией банка по капиталу, удовлетворительными оценками риск-профиля банка, фондирования и ликвидности.

Мнение АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь ограничивает максимально достижимый уровень кредитного рейтинга банка.

Кредитный рейтинг Банка БелВЭБ по национальной шкале для Российской Федерации определен на уровне BBB(RU) в соответствии с Методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными национальным шкалам АКРА.

Банк БелВЭБ — одна из крупнейших кредитных организаций Республики Беларусь, входящая в число ведущих банков страны по ряду показателей деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3880
USD 2.8430 2.8550
RUB 3.7250 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1920
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 76.0000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте