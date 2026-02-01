|О компании
|02.02.2026
Банковские новости РБ
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКА БЕЛВЭБ СО «СТАБИЛЬНЫМ» ПРОГНОЗОМ
15:48 02.02.2026
Российское рейтинговое агентство АКРА 30 января повысило кредитный рейтинг Банка БелВЭБ по международной шкале до уровня BB-, по национальной шкале – до BBB (RU), прогноз «Стабильный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышение кредитных рейтингов Банка БелВЭБ по международной шкале и национальной шкале для Российской Федерации связано изменением агентством оценки кредитоспособности Правительства Республики Беларусь.
Кредитный рейтинг банка по международной шкале обусловлен высокой оценкой устойчивости бизнес-модели, отражающей достаточно значимые позиции банка на рынке банковских услуг Республики Беларусь, однако ограниченной тем фактом, что практически весь объем активных операций банка осуществляется на территории Республики Беларусь. Также кредитный рейтинг определяется сильной позицией банка по капиталу, удовлетворительными оценками риск-профиля банка, фондирования и ликвидности.
Мнение АКРА о кредитоспособности Республики Беларусь ограничивает максимально достижимый уровень кредитного рейтинга банка.
Кредитный рейтинг Банка БелВЭБ по национальной шкале для Российской Федерации определен на уровне BBB(RU) в соответствии с Методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными национальным шкалам АКРА.
Банк БелВЭБ — одна из крупнейших кредитных организаций Республики Беларусь, входящая в число ведущих банков страны по ряду показателей деятельности.
