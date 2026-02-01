|О компании
|02.02.2026
Банковские новости РБ
НАЦБАНК УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
12:29 02.02.2026
Национальный банк утвердил новый графический знак официальной денежной единицы Республики Беларусь – белорусского рубля. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 27 января 2026 г. № 25.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, утвержденный графический знак представляет собой кириллическую заглавную букву «Б», с которой начинается слово «Беларусь», что позволяет ассоциировать изображение с Республикой Беларусь и национальной денежной единицей страны. По центру буквы проведена параллельная верхней линии черта, символизирующая устойчивость, равновесие и стабильность.
Новый графический знак узнаваем, компактен, прост и легок в написании.
«Утвержденный графический знак гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют, будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь», - отметили в Нацбанке.
