Национальный банк утвердил новый графический знак официальной денежной единицы Республики Беларусь – белорусского рубля. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 27 января 2026 г. № 25.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, утвержденный графический знак представляет собой кириллическую заглавную букву «Б», с которой начинается слово «Беларусь», что позволяет ассоциировать изображение с Республикой Беларусь и национальной денежной единицей страны. По центру буквы проведена параллельная верхней линии черта, символизирующая устойчивость, равновесие и стабильность.

Новый графический знак узнаваем, компактен, прост и легок в написании.

«Утвержденный графический знак гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют, будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь», - отметили в Нацбанке.