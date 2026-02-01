МТБанк выпустил новый банковский продукт – МТкарту на основе международной платежной системы Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ее функции «срифмованы» с самыми популярными запросами клиентов МТБанка: бесплатное обслуживание и уведомления об операциях, снятие наличных без комиссии и гибкий возврат баллами с простым обменом на рубли. Теперь не надо выбирать подходящий под нужные опции пластик, а на все случаи жизни можно оформить одну МТкарту – онлайн или офлайн. В дизайне карты – узнаваемый синий цвет бренда.

Уже со старта по МТкарте доступны бесплатный выпуск и снятие наличных до 1 000 BYN в месяц без комиссии в банкоматах любых банков Беларуси. Также есть возможность бесплатно оформить валютные МТкарты в долларах и евро.

Для тех, кто хочет больше, есть возможность подключить пакет услуг Лайт. Он открывает доступ к расширенному набору опций: бесплатные уведомления о каждой операции, возврат до 10 % МТбаллами в 3 категориях на выбор. Всего представлено 25 категорий, в числе которых супермаркеты, АЗС, рестораны, билеты на самолеты и поезда, аптеки, интернет-магазины и другие. Баллы начисляются мгновенно и отображаются в приложении Moby. Накопив минимум 5 баллов или больше, их можно обменять на белорусские рубли, 1 балл равен 1 BYN.

Планируете активно провести выходные с друзьями или второй половинкой? Подключайте категорию «Развлечения» и получайте возврат 5 % баллами за оплату билетов в кино, театр, боулинга или бильярда. Собираетесь в путешествие? Возвращайте 5 % баллами за авиабилеты и 2 % за отели. Хотите обновить гардероб? Переключитесь на категорию «Магазины одежды» с возвратом 3 % или «Магазины обуви» с возвратом 3,5 %. Выбираете подарок на 8 Марта? Не обойдите вниманием категорию «Флористика» и возвращайте 10 % на букеты. Категории можно менять каждый месяц! Все просто: карта подстраивается под ваши планы и работает именно там, где это нужно в конкретный момент.

Стоимость пакета услуг Лайт – 5,99 BYN в месяц, но при ежемесячных платежах МТкартой от 500 BYN – бесплатно. Первый месяц использования карты на пакете Лайт – также бесплатный, чтобы каждый мог протестировать ее возможности. Если дополнительные функции будут не нужны, в любой момент можно вернуться к базовой версии без комиссии.

«Мы провели масштабное исследование потребностей клиентов, в котором приняли участие более тысячи человек со всей страны. И на основе их ожиданий создали МТкарту – простую в оформлении, с прозрачными условиями. Нашей задачей было дать такой продукт, чтобы клиент легко мог совершать ежедневные платежи и при этом получать ощутимую выгоду. Все люди разные, и банковский продукт должен быть гибким и адаптироваться под их потребности в конкретный момент времени без лишних сложностей», – подчеркнул начальник управления развития розничного бизнеса МТБанка Александр Приходько.

Дизайн МТкарты создан так, чтобы ее внешний вид передавал философию продукта. Глубокий синий на карте в белорусских рублях дарит ощущение надежности, серебро на карте в евро подчеркивает технологичность и высокий стандарт сервиса, а яркий оранжевый на карте в долларах заряжает энергией и движением вперед. Вместе они создают визуальный код бренда, который не просто отражает ценности банка, но и вдохновляет клиентов на успех.

МТкарта доступна в любом формате: виртуальная или физическая. Ею можно оплачивать любимые подписки и покупки за рубежом и привязать к таким сервисам, как Apple Pay, Samsung Pay, Mi Pay, Swoo Pay.

Оформление бесплатно в приложении Moby или в офисе банка.

В дальнейшем МТБанк планирует регулярно расширять возможности МТкарты на основании обратной связи от клиентов, добавлять новые функции и расширять программу лояльности, чтобы сделать карту еще более привлекательной для пользователей.