Банковские новости РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВИЛ ЗАГРУЗКУ БАНКОМАТОВ НАЛИЧНЫМИ ДОЛЛАРАМИ США

09:35 02.02.2026 ОАО «Белагропромбанк» возобновило загрузку банкоматов наличными долларами США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время иностранную валюту можно снять в банкоматах Белагропромбанка по следующим адресам: г. Минск, территория Национального аэропорта Минска; д. Копище, ул. Авиационная, 12; г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110; г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8; г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (торгово-развлекательный центр «ЭКСПОБЕЛ»); г. Минск, ул. Притыцкого, 156; г. Минск, ул. Корженевского, 26; г. Минск, пр. Жукова, 3; г. Витебск, ул. Чкалова, 35; г. Гомель, ул. Гагарина, 65; г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6; г. Могилев, ул. Первомайская, 57; г. Могилев, ул. Гагарина, 79.