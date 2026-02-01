ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВИЛ ЗАГРУЗКУ БАНКОМАТОВ НАЛИЧНЫМИ ДОЛЛАРАМИ США


09:35 02.02.2026

ОАО «Белагропромбанк» возобновило загрузку банкоматов наличными долларами США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время иностранную валюту можно снять в банкоматах Белагропромбанка по следующим адресам:

г. Минск, территория Национального аэропорта Минска;

д. Копище, ул. Авиационная, 12;

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110;

г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8;

г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (торгово-развлекательный центр «ЭКСПОБЕЛ»);

г. Минск, ул. Притыцкого, 156;

г. Минск, ул. Корженевского, 26;

г. Минск, пр. Жукова, 3;

г. Витебск, ул. Чкалова, 35;

г. Гомель, ул. Гагарина, 65;

г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6;

г. Могилев, ул. Первомайская, 57;

г. Могилев, ул. Гагарина, 79.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3880
USD 2.8430 2.8550
RUB 3.7250 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1920
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 76.0000 76.6000
подробнее
