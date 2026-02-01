|О компании
|02.02.2026
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВИЛ ЗАГРУЗКУ БАНКОМАТОВ НАЛИЧНЫМИ ДОЛЛАРАМИ США
09:35 02.02.2026
ОАО «Белагропромбанк» возобновило загрузку банкоматов наличными долларами США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время иностранную валюту можно снять в банкоматах Белагропромбанка по следующим адресам:
г. Минск, территория Национального аэропорта Минска;
д. Копище, ул. Авиационная, 12;
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110;
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8;
г. Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (торгово-развлекательный центр «ЭКСПОБЕЛ»);
г. Минск, ул. Притыцкого, 156;
г. Минск, ул. Корженевского, 26;
г. Минск, пр. Жукова, 3;
г. Витебск, ул. Чкалова, 35;
г. Гомель, ул. Гагарина, 65;
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6;
г. Могилев, ул. Первомайская, 57;
г. Могилев, ул. Гагарина, 79.
