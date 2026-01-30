|О компании
|01.02.2026
|
Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ БАНКОВ НА 2026 ГОД
13:53 30.01.2026
В Республике Беларусь для банков определены целевые показатели, которые направлены на достижение прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в 2026 году. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 29 января 2026 г. № 26.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, для банков установлены четыре целевых показателя:
прирост объема инвестиционного финансирования – не менее 13 процентов;
доля потребительских кредитов на приобретение товаров белорусских производителей в общем объеме потребительского кредитования – не менее 12 процентов и не ниже сложившегося уровня за 2025 год;
прирост остатков срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях со сроком возврата более одного года – не менее 40 процентов;
формирование остатков безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях со сроком возврата более трех лет в остатках срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях со сроком возврата более одного года – не менее 2,5 процента.
Также в целях повышения уровня вовлеченности банковского сектора в экономические процессы в 2026 году банкам необходимо принять меры, направленные на:
обеспечение прироста требований банков к экономике на уровне не менее 9 процентов;
развитие инвестиционного финансирования, включая содействие субъектам хозяйствования в реализации перспективных проектов путем разработки и предложения кредитных и иных финансовых продуктов, а также оказания консультационных и (или) информационных услуг;
увеличение доли безналичных операций по сумме в объеме операций с использованием банковских платежных карточек в зависимости от доли безналичных операций по сумме, достигнутой банком за 2025 год;
повышение уровня цифровизации банковских услуг, предусматривающее увеличение доли:
договоров, заключенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, в общем количестве договоров банковских вкладов (депозитов) с физическими лицами – не менее 50 процентов, потребительских кредитов – не менее 42 процентов;
банковских гарантий в электронном виде в общем количестве банковских гарантий – не менее 57 процентов.
Принятое решение будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Республики Беларусь в 2026 году.
