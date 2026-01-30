|О компании
|01.02.2026
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДТВЕРДИЛ СТАБИЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
12:23 30.01.2026
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) по национальной шкале на уровне byAAА и ruA- согласно российской оценке со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Агентство отмечает устойчивые рыночные позиции ВТБ (Беларусь), высокую рентабельность бизнеса и достаточный уровень ликвидности. Банк характеризуется сбалансированным профилем фондирования, стабильным качеством активов и гарантийного портфеля, а также соблюдением высоких стандартов корпоративного управления. Дополнительным позитивным фактором для рейтинговой оценки является потенциальная поддержка со стороны головной организации.
Конкурентные позиции банка укрепляются за счет диверсификации бизнес-модели и высокой узнаваемости бренда среди клиентов. Агентство также подчеркивает, что объем активов, связанных с аффилированными структурами, остается на низком уровне, что оказывает благоприятное влияние на оценку кредитоспособности банка.
«Подтверждение кредитного рейтинга отражает устойчивость бизнес-модели ВТБ (Беларусь), финансовую надежность и способность стабильно выполнять обязательства перед клиентами и партнерами.
За 2025 год рентабельность капитала составила более 18%, а операционная эффективность сложилась на уровне 37%. Стратегия банка нацелена на поддержание высокого уровня показателей эффективности за счет последовательного роста кредитного бизнеса и оказания финансовых услуг корпоративным клиентам и физическим лицам.
Банк уверенно входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций Республики Беларусь и активно финансирует реальный сектор экономики, поддерживает инвестиционные проекты, оказывает полный спектр банковских услуг в онлайн и офлайн формате», – комментирует финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.
Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает Банку рейтинг кредитоспособности с 2022 года. В 2025 году долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) пересматривался в сторону повышения.
Справка:
ВТБ (Беларусь) является системообразующим банком Республики Беларусь. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.
