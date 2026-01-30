ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДТВЕРДИЛ СТАБИЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ


12:23 30.01.2026

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) по национальной шкале на уровне byAAА и ruA- согласно российской оценке со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Агентство отмечает устойчивые рыночные позиции ВТБ (Беларусь), высокую рентабельность бизнеса и достаточный уровень ликвидности. Банк характеризуется сбалансированным профилем фондирования, стабильным качеством активов и гарантийного портфеля, а также соблюдением высоких стандартов корпоративного управления. Дополнительным позитивным фактором для рейтинговой оценки является потенциальная поддержка со стороны головной организации.

Конкурентные позиции банка укрепляются за счет диверсификации бизнес-модели и высокой узнаваемости бренда среди клиентов. Агентство также подчеркивает, что объем активов, связанных с аффилированными структурами, остается на низком уровне, что оказывает благоприятное влияние на оценку кредитоспособности банка.

«Подтверждение кредитного рейтинга отражает устойчивость бизнес-модели ВТБ (Беларусь), финансовую надежность и способность стабильно выполнять обязательства перед клиентами и партнерами.

За 2025 год рентабельность капитала составила более 18%, а операционная эффективность сложилась на уровне 37%. Стратегия банка нацелена на поддержание высокого уровня показателей эффективности за счет последовательного роста кредитного бизнеса и оказания финансовых услуг корпоративным клиентам и физическим лицам.

Банк уверенно входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций Республики Беларусь и активно финансирует реальный сектор экономики, поддерживает инвестиционные проекты, оказывает полный спектр банковских услуг в онлайн и офлайн формате», – комментирует финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает Банку рейтинг кредитоспособности с 2022 года. В 2025 году долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) пересматривался в сторону повышения.

Справка:

ВТБ (Беларусь) является системообразующим банком Республики Беларусь. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.
