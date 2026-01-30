ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


МТБАНК ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТО ПРЕМИИ «БРЕНД ГОДА» ЗА КАРТУ РАССРОЧКИ ХАЛВА


10:15 30.01.2026

Белорусские потребители сделали свой выбор: Халва от МТБанка признана лучшим брендом в категории «Карты рассрочки» и удостоена золотой медали премии «БРЕНД ГОДА 2025». Для продукта, который уже более десяти лет остается частью повседневных финансовых привычек белорусов, это значимый показатель доверия и устойчивой популярности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это не первое золото Халвы на премии «БРЕНД ГОДА», где победителей определяют на основе исследования потребительских предпочтений. В онлайн-опросе, проведенном в ноябре, приняли участие 1 000 человек из всех регионов Беларуси. Его результаты показали, что Халва остается наиболее упоминаемым брендом, лидируя как по спонтанному знанию, так и по предпочтению среди людей разных поколений и уровней дохода.

Награду на церемонии получил начальник управления розничных продаж в сети партнеров МТБанка Юрий Носов.

Успех Халвы начался в 2014 году, за время своего существования она стала одним из наиболее востребованных финансовых продуктов в стране и сформировала крупнейшую партнерскую сеть, в которой уже более 37 тысяч магазинов.

В 2025 году Халва прошла масштабное обновление: карта усилила визуальную идентичность, расширила функционал, сохранив при этом свою узнаваемость и ключевые преимущества для клиентов – простоту, гибкость и свободу выбора. По карте теперь можно делать покупки в любых магазинах, оплачивать услуги в ЕРИП, снимать наличные. Она привязывается к сервисам бесконтактной оплаты, включая Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay.

Несколькими днями ранее карту Халва назвали лучшим карточным продуктом на премии «Выбор года 2025». Таким образом, два независимых исследования подтвердили лидерство бренда в своей категории.
