Беларусбанк в рамках совместного с Министерством финансов проекта с 28 января начинает продажу государственных облигаций на предъявителя 9-го и 10-го выпусков в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 2,7% годовых. Срок обращения облигаций — 2 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 и 5000 долларов США.

Размещение облигаций, выплата дохода и погашение осуществляются в валюте номинала облигаций (доллары США).