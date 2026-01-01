|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАЖУ ГОСОБЛИГАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ США С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 2,7% ГОДОВЫХ
14:03 28.01.2026
Беларусбанк в рамках совместного с Министерством финансов проекта с 28 января начинает продажу государственных облигаций на предъявителя 9-го и 10-го выпусков в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 2,7% годовых. Срок обращения облигаций — 2 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 и 5000 долларов США.
Размещение облигаций, выплата дохода и погашение осуществляются в валюте номинала облигаций (доллары США).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2026
Курсы в банках
на 28.01.2026
Конвертация в банках
на 28.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте