Альфа Банк с 27 января внес изменения в Условия осуществления брокерского обслуживания и в Положение об осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам в ЗАО «Альфа-Банк»

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты-физические лица смогут заключать брокерский договор через INSNC, а также отправлять поручения на покупку или продажу ценных бумаг и другие документы через чат по инвестициям в INSNC.

Кроме того, изменится порядок возврата средств с брокерского счета: для возврата свободных денежных средств теперь необходимо подать заявление в банк через чат по инвестициям в INSNC или в любом отделении банка.