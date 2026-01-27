|О компании
|28.01.2026
Банковские новости РБ
АЛЬФА-БАНК УПРОСТИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРОКЕРСКИХ ДОГОВОРОВ
11:08 28.01.2026
Альфа Банк с 27 января внес изменения в Условия осуществления брокерского обслуживания и в Положение об осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам в ЗАО «Альфа-Банк»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты-физические лица смогут заключать брокерский договор через INSNC, а также отправлять поручения на покупку или продажу ценных бумаг и другие документы через чат по инвестициям в INSNC.
Кроме того, изменится порядок возврата средств с брокерского счета: для возврата свободных денежных средств теперь необходимо подать заявление в банк через чат по инвестициям в INSNC или в любом отделении банка.
