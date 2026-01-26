ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАПИСЬ В ОФИСЫ БАНКА БЕЛВЭБ ДОСТУПНА В ПРИЛОЖЕНИИ EARLYONE


14:00 27.01.2026

Планируйте время своего визита в банк заранее с помощью новой бесплатной услуги дистанционной записи от Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь с помощью приложения Earlyone можно записаться к специалисту банка или в кассу и обслуживаться в удобное время.

Как это работает?

Необходимо скачать приложение Earlyone., выбрать БелВЭБ, выбрать город, отделение, наименование услуги, цель посещения, дату и время, указать номер телефона, имя и фамилию, ввести проверочный код, нажать «Забронировать визит». После чего поступит СМС с подробной информацией по записи.

В случае изменения планов, можно отменить или перенести встречу на другое удобное время.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
валюта курс
EUR 3.3758
USD 2.8451
RUB 3.7456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3925
USD 2.8570 2.8610
RUB 3.7240 3.7295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 90.7000 91.1900
USD/RUB 76.5200 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте