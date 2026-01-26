|О компании
|27.01.2026
Банковские новости РБ
ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАПИСЬ В ОФИСЫ БАНКА БЕЛВЭБ ДОСТУПНА В ПРИЛОЖЕНИИ EARLYONE
14:00 27.01.2026
Планируйте время своего визита в банк заранее с помощью новой бесплатной услуги дистанционной записи от Банка БелВЭБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь с помощью приложения Earlyone можно записаться к специалисту банка или в кассу и обслуживаться в удобное время.
Как это работает?
Необходимо скачать приложение Earlyone., выбрать БелВЭБ, выбрать город, отделение, наименование услуги, цель посещения, дату и время, указать номер телефона, имя и фамилию, ввести проверочный код, нажать «Забронировать визит». После чего поступит СМС с подробной информацией по записи.
В случае изменения планов, можно отменить или перенести встречу на другое удобное время.
