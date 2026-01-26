МТБанк снова стал победителем международной премии «Выбор года».

Как сообщает пресс-служба банка, карта рассрочки Халва получила большинство голосов и была удостоена звания лучшего карточного продукта. Это очередное признание, которое продукт МТБанка завоевывает по оценке как экспертного жюри и маркетингового сообщества, так и потребителей.

В этом году за право называться лучшим боролись свыше 20 карточных продуктов. Халва победила с большим отрывом.

«Халва присутствует на рынке больше 10 лет и является самой востребованной картой рассрочки в стране. В 2025 году мы провели ребрендинг, чтобы сделать продукт еще более функциональным и удобным. Мы рады, что наши усилия вновь получили высокую оценку от потребителей и экспертов. Это подтверждает, что команда движется в правильном направлении», — отметил начальник управления развития розничного бизнеса Александр Приходько. Он представил банк на церемонии награждения победителей.

Напомним, в 2014 году Халва стала первой картой рассрочки в стране. Сегодня это уже универсальный продукт с самой большой партнерской сетью, который позволяет не только в рассрочку совершать покупки в любых магазинах, но и оплачивать услуги в ЕРИП, снимать наличные.

Делать покупки по Халве можно в магазинах, на онлайн-площадках и маркетплейсах не только в Беларуси, но и за ее пределами. Сеть партнеров Халвы включает сегодня больше 37 тысяч магазинов и сервисов по всей стране. Карта привязывается к сервисам бесконтактной оплаты, включая Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay.