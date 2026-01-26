ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ХАЛВА ОТ МТБАНКА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ КАРТОЧНЫМ ПРОДУКТОМ НА ПРЕМИИ «ВЫБОР ГОДА 2025»


10:28 27.01.2026

МТБанк снова стал победителем международной премии «Выбор года».

Как сообщает пресс-служба банка, карта рассрочки Халва получила большинство голосов и была удостоена звания лучшего карточного продукта. Это очередное признание, которое продукт МТБанка завоевывает по оценке как экспертного жюри и маркетингового сообщества, так и потребителей.

В этом году за право называться лучшим боролись свыше 20 карточных продуктов. Халва победила с большим отрывом.

«Халва присутствует на рынке больше 10 лет и является самой востребованной картой рассрочки в стране. В 2025 году мы провели ребрендинг, чтобы сделать продукт еще более функциональным и удобным. Мы рады, что наши усилия вновь получили высокую оценку от потребителей и экспертов. Это подтверждает, что команда движется в правильном направлении», — отметил начальник управления развития розничного бизнеса Александр Приходько. Он представил банк на церемонии награждения победителей.

Напомним, в 2014 году Халва стала первой картой рассрочки в стране. Сегодня это уже универсальный продукт с самой большой партнерской сетью, который позволяет не только в рассрочку совершать покупки в любых магазинах, но и оплачивать услуги в ЕРИП, снимать наличные.

Делать покупки по Халве можно в магазинах, на онлайн-площадках и маркетплейсах не только в Беларуси, но и за ее пределами. Сеть партнеров Халвы включает сегодня больше 37 тысяч магазинов и сервисов по всей стране. Карта привязывается к сервисам бесконтактной оплаты, включая Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
валюта курс
EUR 3.3758
USD 2.8451
RUB 3.7456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.4000
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.7200 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1805 1.1890
EUR/RUB 90.5000 91.6000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
