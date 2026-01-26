|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК И VISA ЗАПУСКАЮТ ТРЕТИЙ СЕЗОН ЖЕНСКОГО БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА «Я РАСТУ!»
09:51 27.01.2026
Белагропромбанк объявляет о начале третьего сезона бизнес-акселератора для предпринимательниц «Я расту!», направленного на всестороннюю поддержку женщин в бизнесе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данная инициатива приобретает особую значимость в контексте 2026 года, объявленного «Годом белорусской женщины», подчеркивая вклад банка в расширение возможностей и укрепление делового потенциала белорусок.
Программа, реализуемая Белагропромбанком в партнерстве с международной платежной системой Visa, нацелена на укрепление и развитие предпринимательских проектов под руководством женщин. В рамках двухмесячного курса запланировано 8 обучающих модулей от ведущих национальных экспертов. Участницы освоят ключевые аспекты построения бизнеса и разработают практические маркетинговые стратегии для своих компаний.
Образовательный формат сочетает онлайн-изучение теории с очными сессиями в Центрах притяжения Igrow. Особое значение в программе будет уделено менторской поддержке: под руководством опытных предпринимателей слушательницы применят полученные знания к своим бизнес-задачам, а также получат навыки в области развития личного бренда и публичных выступлений.
К участию приглашаются действующие предпринимательницы, работающие на территории Республики Беларусь до двух лет, а также женщины на стадии запуска собственного бизнеса.
Завершится программа Республиканским девичником акселератора «Я расту!». Мероприятие станет площадкой для нетворкинга, обмена опытом с экспертами и поиска новых возможностей для роста.
Участие в акселераторе бесплатное. Количество мест ограничено. Заявки на участие можно присылать до 1 февраля 2026 года на электронный адрес: . Старт образовательной программы запланирован на 9 февраля 2026 года, ее работа продлится по апрель 2026 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
Курсы в банках
на 27.01.2026
Конвертация в банках
на 27.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте