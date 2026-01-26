ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И VISA ЗАПУСКАЮТ ТРЕТИЙ СЕЗОН ЖЕНСКОГО БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА «Я РАСТУ!»


09:51 27.01.2026

Белагропромбанк объявляет о начале третьего сезона бизнес-акселератора для предпринимательниц «Я расту!», направленного на всестороннюю поддержку женщин в бизнесе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данная инициатива приобретает особую значимость в контексте 2026 года, объявленного «Годом белорусской женщины», подчеркивая вклад банка в расширение возможностей и укрепление делового потенциала белорусок.

Программа, реализуемая Белагропромбанком в партнерстве с международной платежной системой Visa, нацелена на укрепление и развитие предпринимательских проектов под руководством женщин. В рамках двухмесячного курса запланировано 8 обучающих модулей от ведущих национальных экспертов. Участницы освоят ключевые аспекты построения бизнеса и разработают практические маркетинговые стратегии для своих компаний.

Образовательный формат сочетает онлайн-изучение теории с очными сессиями в Центрах притяжения Igrow. Особое значение в программе будет уделено менторской поддержке: под руководством опытных предпринимателей слушательницы применят полученные знания к своим бизнес-задачам, а также получат навыки в области развития личного бренда и публичных выступлений.

К участию приглашаются действующие предпринимательницы, работающие на территории Республики Беларусь до двух лет, а также женщины на стадии запуска собственного бизнеса.

Завершится программа Республиканским девичником акселератора «Я расту!». Мероприятие станет площадкой для нетворкинга, обмена опытом с экспертами и поиска новых возможностей для роста.

Участие в акселераторе бесплатное. Количество мест ограничено. Заявки на участие можно присылать до 1 февраля 2026 года на электронный адрес: . Старт образовательной программы запланирован на 9 февраля 2026 года, ее работа продлится по апрель 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
валюта курс
EUR 3.3758
USD 2.8451
RUB 3.7456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.4000
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.7200 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1805 1.1890
EUR/RUB 90.5000 91.6000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте