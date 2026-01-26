Белагропромбанк объявляет о начале третьего сезона бизнес-акселератора для предпринимательниц «Я расту!», направленного на всестороннюю поддержку женщин в бизнесе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данная инициатива приобретает особую значимость в контексте 2026 года, объявленного «Годом белорусской женщины», подчеркивая вклад банка в расширение возможностей и укрепление делового потенциала белорусок.

Программа, реализуемая Белагропромбанком в партнерстве с международной платежной системой Visa, нацелена на укрепление и развитие предпринимательских проектов под руководством женщин. В рамках двухмесячного курса запланировано 8 обучающих модулей от ведущих национальных экспертов. Участницы освоят ключевые аспекты построения бизнеса и разработают практические маркетинговые стратегии для своих компаний.

Образовательный формат сочетает онлайн-изучение теории с очными сессиями в Центрах притяжения Igrow. Особое значение в программе будет уделено менторской поддержке: под руководством опытных предпринимателей слушательницы применят полученные знания к своим бизнес-задачам, а также получат навыки в области развития личного бренда и публичных выступлений.

К участию приглашаются действующие предпринимательницы, работающие на территории Республики Беларусь до двух лет, а также женщины на стадии запуска собственного бизнеса.

Завершится программа Республиканским девичником акселератора «Я расту!». Мероприятие станет площадкой для нетворкинга, обмена опытом с экспертами и поиска новых возможностей для роста.

Участие в акселераторе бесплатное. Количество мест ограничено. Заявки на участие можно присылать до 1 февраля 2026 года на электронный адрес: . Старт образовательной программы запланирован на 9 февраля 2026 года, ее работа продлится по апрель 2026 года.