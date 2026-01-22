ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


СТАРТОВАЛА СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА МТБАНКА С БАНКОМ РАЗВИТИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА


09:08 23.01.2026

МТБанк запустил совместную программу с Банком Развития Республики Беларусь, которая поможет развитию туристического бизнеса в регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, теперь предприниматели могут получить до 5 млн рублей под ставку от 6,38 % годовых на строительство или модернизацию гостиниц, санаториев, кемпингов и других объектов.

Важная особенность программы: ее региональная направленность. Кредитование доступно для проектов за пределами Минска, областных центров и прилегающих к ним районов. Получить финансирование могут компании малого и среднего бизнеса с выручкой до 35 млн рублей в год.

«Белорусы и иностранные туристы активно путешествуют по стране. Наша цель – помочь бизнесу воспользоваться этой возможностью, создавая качественный сервис для гостей. Мы уверены, что эта инициатива позволит внести заметный вклад в развитие туризма в регионах», – отмечают в МТБанке.

Кредит можно использовать на разные цели: строительство, ремонт, модернизацию или капремонт туристических объектов, покупку оборудования или франшизы, а также на пополнение оборотных средств (кроме выплаты зарплат).

Подробнее о программе поддержки сферы туризма и сопутствующих услуг можно узнать здесь.
