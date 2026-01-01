Банковские новости РБ

К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

15:42 22.01.2026 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин натяжных потолков «FERICO» (ООО «Ферико Групп») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин кухонь «FURNIFUSION» (ООО «Фурни фьюжн») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев. С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.