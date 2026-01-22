В Сбер Банке предложили бесплатные молодежные карты. В Минске их можно оформить по 23 января, а в регионах – с 26 по 31 января. Инициатива приурочена ко Дню студента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, бесплатные карты доступны не только студентам – их может оформить каждый в возрасте от 14 до 24 лет. На руки дается пластиковая СберКарта Молодежная на платформе Белкарт-Премиум. Те, кто верен «виртуалке», могут бесплатно заказать аналог-компаньон на физическом носителе. Раньше стоимость их выпуска составляла 15 рублей.

Молодежная карта позволяет снимать наличные до 1000 рублей в месяц в банкоматах любых банков и возвращать до 10% баллами за расходы. Если в месяц тратить по карте хотя бы 50 рублей или вовсе не совершать операций, то обслуживание также будет бесплатным.

Кроме того, в Сбере снизили цены на платежный стикер для молодежи. Сейчас его можно заказать за 10 рублей.

В Минске новые условия действуют по 23 января только в новом офисе на бульваре Мулявина, 6В. Его сотрудники активно приглашают студентов на какао.

В регионах бесплатные карты и платежные стикеры по сниженной цене будут доступны с 26 по 31 января.