2025 год для МТБанка стал временем ярких событий и новых достижений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк запустил инновационные цифровые сервисы, расширил сеть отделений, предложил выгодные продукты для бизнеса и физических лиц, поддержал культурные, спортивные и социальные проекты. Все усилия были объединены одной целью – помогать клиентам на пути к их успеху и росту.

МТБанк первым среди белорусских банков получил рейтинг агентства China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. – банку был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг «A» со стабильным прогнозом. Это событие стало важной вехой для финансового сектора страны и подтвердило устойчивость банка на международном уровне. Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА», в свою очередь, подтвердило кредитный рейтинг МТБанка на уровне byВВВ+.

Банк снова вошел в топ лучших финансовых институтов страны по итогам ежегодной премии «Банк года», одержав победу в номинации «Сделка года 2024», а также завоевав призовые места в ряде других престижных категорий. Четыре награды получены на премии «Номер один», что подтвердило лидерство МТБанка в сервисах для бизнеса и клиентов.

МТБанк стал победителем премии «Народный выбор», получив признание клиентов в ключевых банковских номинациях. Высокой оценки банк удостоился и на международной арене: жюри премии Customer Experience World Awards отметило МТБанк за лучший цифровой клиентский опыт, премии Customer Centricity World Series Awards 2025 – за трансформацию кредитных продуктов для бизнеса.

Один из флагманских продуктов МТБанка – карта Халва – получил новый дизайн и расширенные возможности. Мы сохранили все лучшее – удобную рассрочку без переплат – и добавили еще больше свободы. Теперь Халвой можно пользоваться и как обычной картой. Она позволяет снимать в банкоматах наличные без комиссии, оплачивать услуги в ЕРИП. Доступна оплата частями на срок до 24 месяцев в любых магазинах, выпуск дополнительной карты. И, конечно, бонусы от партнеров.

Приложение Moby прошло масштабный редизайн: новый интерфейс стал современнее и удобнее. Клиенты также стали получать мгновенные сообщения о списаниях с карты прямо на экране смартфона. Появилась возможность открыть текущий счет онлайн и оформить зарплатную карту. Это сделало сервис еще более удобным.

Для клиентов МТБанка стал доступен сервис «Белкарт Pay». Новый инструмент стал частью цифровой экосистемы банка и расширил возможности бесконтактных платежей.

Программа лояльности «Манички» расширилась новыми партнерами. Клиенты получили больше возможностей для накопления и использования бонусов в разных сферах. Обновилась также методика расчета баллов.

Сеть банкоматов банка пополнилась устройствами нового поколения с функцией ресайклинга. Купюры теперь используются повторно внутри аппарата, что ускоряет обслуживание и снижает потребность в регулярном пополнении наличных.

Банк вошел в Книгу рекордов Беларуси, выдав самый быстрый бизнес-кредит. Рекордное время оформления стало символом технологической скорости и эффективности процессов, которые банк внедряет при обслуживании предпринимателей.

Корпоративным клиентам представлена премиальная бизнес-карта Mastercard Preferred BusinessCard, сочетающая расширенные финансовые возможности и эксклюзивные привилегии.

Проект МТБанка «Бизнес в стиле Flex» в 2025 году усилил региональное присутствие, предоставив предпринимателям площадку для диалога, сотрудничества и развития.

Продолжилось развитие региональной сети. Обновлялись или открывались новые отделения в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске, Пинске, Слониме, Новополоцке, Кобрине, Мозыре, Волковыске.

Совместно с БГУ и Парком высоких технологий МТБанк провел два конкурса финтех-идей. В апреле студенты ведущих белорусских вузов предлагали нестандартные решения для популяризации карты Халва среди молодежи, а в октябре – работали над концепцией первой зарплатной карты.

МТБанк выступил партнером многих конференций. Среди них - конференция Salesconf Upgrade, которая собрала в Минске около 4 тысяч предпринимателей, топ-менеджеров и маркетологов. В течение 12 часов участники погружались в реальные кейсы, воркшопы и экспертные сессии.

Не ограничиваясь только бизнес‑сферой, банк активно развивал спортивные инициативы. Так, совместно с международной платежной системой Mastercard провели ежегодный турнир Prime Line Cup 2025, который собрал профессионалов и любителей гольфа, став одним из главных событий лета.

«Эти результаты вдохновляют нас на большее. В 2026 году МТБанк продолжит инвестировать в технологии, сервис и развитие своих продуктов, чтобы вместе с клиентами и партнерами достигать новых высот», - отметили в МТБанке.