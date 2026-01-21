ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ НА АВТО DONGFENG ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА


13:13 21.01.2026

Белагропромбанк расширил возможности для автолюбителей, представив новый целевой кредитный продукт. Теперь клиенты банка могут оформить специальный кредит на покупку новых автомобилей марки Dongfeng отечественного производства — моделей Shine, Shine GS, Mage и Huge.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, программа разработана для тех, кто ценит выгоду и удобство при реализации крупных покупок.

Основным привлекательным условием предложения является льготный период кредитования, который можно выбрать для себя из нескольких вариантов.

Кредит предоставляется на срок до 10 лет, оформить заявку можно как в отделении банка, так и в каналах дистанционного банковского обслуживания.

Для получения кредита необходимо обратиться к официальным дилерам марки и предоставить стандартный пакет документов. Решение по заявке принимается в сжатые сроки, позволяя клиентам оперативно реализовать свои планы.

Новая кредитная программа станет надежным инструментом для воплощения планов белорусских автолюбителей.

Узнать подробности можно на сайте Белагропромбанка в разделе «Автокредит для приобретения новых автомобилей марки Dongfeng» или по телефону Контакт-центра 136.
