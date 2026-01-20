|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК С 1 ФЕВРАЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА НА УСТРОЙСТВАХ С ОС IOS
09:09 21.01.2026
Поддержка мобильного приложения «Мобильный банкинг» Белинвестбанка на смартфонах с операционной системой iOS прекращается с 1 февраля 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рекомендуется перейти на прогрессивное веб-приложение PWA Belinvest. Тем более, что сделать это можно легко и просто. А его функционал объединяет преимущества Мобильного приложения и традиционного веб-ресурса – Интернет-банкинга. Прогрессивное веб-приложение прекрасно работает и на Android.
«Легкая установка, автоматическое обновление, моментальная загрузка, доступ с любого мобильного устройства независимо от браузера, максимальные возможности! Все это – PWA Belinvest. Установите его на свой гаджет, чтобы иметь доступ к личным финансам 24/7», - отметила в Белинвестбанке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2026
Курсы в банках
на 21.01.2026
Конвертация в банках
на 21.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте