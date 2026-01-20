ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК С 1 ФЕВРАЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА НА УСТРОЙСТВАХ С ОС IOS


09:09 21.01.2026

Поддержка мобильного приложения «Мобильный банкинг» Белинвестбанка на смартфонах с операционной системой iOS прекращается с 1 февраля 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рекомендуется перейти на прогрессивное веб-приложение PWA Belinvest. Тем более, что сделать это можно легко и просто. А его функционал объединяет преимущества Мобильного приложения и традиционного веб-ресурса – Интернет-банкинга. Прогрессивное веб-приложение прекрасно работает и на Android.

«Легкая установка, автоматическое обновление, моментальная загрузка, доступ с любого мобильного устройства независимо от браузера, максимальные возможности! Все это – PWA Belinvest. Установите его на свой гаджет, чтобы иметь доступ к личным финансам 24/7», - отметила в Белинвестбанке.
