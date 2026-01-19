Беларусбанк запустил обновленный сайт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь просматривать его с мобильного устройства станет еще удобнее. К слову, статистика старой версии подтверждает, что 70% аудитории (а это более 1,6 миллиона уникальных посетителей в месяц) заходит на сайт именно со смартфонов.

Соответствовать запросам пользователей — часть клиентоориентированного подхода банка.

«Мы постоянно развиваемся и делаем все возможное, чтобы банковские услуги были полезными, выгодными и, что важно, комфортными для людей. Обновленный корпоративный сайт — удобная точка контакта, современный полезный инструмент, который помогает оперативно находить нужные данные и лучше ориентироваться в возможностях Беларусбанка», — отметила заместитель председателя правления Светлана Кожекина.

Руководитель выразила уверенность, что пользователи оценят улучшения, ведь все они направлены на то, чтобы помочь клиенту сделать оперативный и осознанный выбор.

Например, за счет упрощения навигации найти нужный продукт или услугу можно за меньшее количество переходов. Это напрямую влияет на скорость и удобство принятия решений пользователем. А чтобы выбор продукта или услуги был более обоснованным, реализован инструмент интерактивного сравнения ключевых характеристик.

Все улучшения в совокупности с адаптивным дизайном будут способствовать повышению комфорта взаимодействия клиентов и банка.

Кроме того, новый сайт успешно прошел аттестацию соответствия системы защиты информации. Данный документ подтверждает, что технические и организационные меры безопасности соответствуют требованиям законодательства, в том числе для защиты персональных данных клиентов. А это значит, что клиенты могут быть уверены в надежности цифрового сервиса.

«Надеемся, что данные позитивные изменения трансформируются в повышение лояльности наших клиентов и качества оказываемых услуг, в первую очередь — в цифровой среде», — подытожила Светлана Кожекина.