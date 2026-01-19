ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ


11:42 20.01.2026

Беларусбанк запустил обновленный сайт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь просматривать его с мобильного устройства станет еще удобнее. К слову, статистика старой версии подтверждает, что 70% аудитории (а это более 1,6 миллиона уникальных посетителей в месяц) заходит на сайт именно со смартфонов.

Соответствовать запросам пользователей — часть клиентоориентированного подхода банка.

«Мы постоянно развиваемся и делаем все возможное, чтобы банковские услуги были полезными, выгодными и, что важно, комфортными для людей. Обновленный корпоративный сайт — удобная точка контакта, современный полезный инструмент, который помогает оперативно находить нужные данные и лучше ориентироваться в возможностях Беларусбанка», — отметила заместитель председателя правления Светлана Кожекина.

Руководитель выразила уверенность, что пользователи оценят улучшения, ведь все они направлены на то, чтобы помочь клиенту сделать оперативный и осознанный выбор.

Например, за счет упрощения навигации найти нужный продукт или услугу можно за меньшее количество переходов. Это напрямую влияет на скорость и удобство принятия решений пользователем. А чтобы выбор продукта или услуги был более обоснованным, реализован инструмент интерактивного сравнения ключевых характеристик.

Все улучшения в совокупности с адаптивным дизайном будут способствовать повышению комфорта взаимодействия клиентов и банка.

Кроме того, новый сайт успешно прошел аттестацию соответствия системы защиты информации. Данный документ подтверждает, что технические и организационные меры безопасности соответствуют требованиям законодательства, в том числе для защиты персональных данных клиентов. А это значит, что клиенты могут быть уверены в надежности цифрового сервиса.

«Надеемся, что данные позитивные изменения трансформируются в повышение лояльности наших клиентов и качества оказываемых услуг, в первую очередь — в цифровой среде», — подытожила Светлана Кожекина.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3800
USD 2.8950 2.9030
RUB 3.7070 3.7120
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1695
EUR/RUB 91.0500 91.2500
USD/RUB 78.0500 78.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
