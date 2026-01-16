ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


СБЕР БАНК: БЕЛОРУСЫ В 2025 ГОДУ ОТПРАВИЛИ В РОССИЮ 110 ТЫС. ПЕРЕВОДОВ БЕЗ КОМИССИИ


12:34 19.01.2026

Белорусы в 2025 году совершили более 110 тысяч переводов без комиссии в Россию. Средняя сумма составила около 14 545 российских рублей, что равнозначно 528 белорусским. Итогами прошедшего года поделились в Сбер Банке.

Переводы без комиссии в Россию запускали для белорусов. Чтобы отправить деньги, требовался лишь номер телефона, привязанный к счёту в ПАО Сбербанк (РФ). Всего таким образом родным и друзьям отправили около 1,6 млрд российских рулей.

«2025-й стал для Сбер Банка годом технологических решений. Мы сделали ставку на цифровизацию и упростили большую часть услуг для бизнеса, выведя их в онлайн. Ещё одной важной инновацией стали переводы в Россию без комиссии, которые позволяют проявлять заботу о близких даже на расстоянии», – отмечают в Сбер Банке.

Сбер Банк в 2025-м открыл 7 новых отделений в разных городах. Еще столько же офисов обновили по новым стандартам.

Всего за прошлый год банк выпустил около 175 000 СберКарт, а программа лояльности «Спасибо» объединила более 290 000 пользователей. Чаще всего белорусы предпочитают экономить на заказах на Wildberries, покупках в супермаркетах и оплате коммунальных платежей. В пятерку также входят расходы в аптеках и питание в кафе, барах, ресторанах.

В Сбер Банк за год пришли на обслуживание еще 7000 юрлиц и ИП в сфере малого бизнеса. В банке упростили открытие дела: помогают арендовать юридический адрес и бесплатно готовят пакет документов для регистрации. А еще подключили 3100 смарт-касс и оформили 1500 бизнес-карт. Среди инноваций – открытие кредита для бизнеса за два часа в приложении «СберБанк Бизнес Онлайн».
