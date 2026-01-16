Беларусбанк запускает три новых кредитных продукта для финансирования инвестиционных проектов: «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность».

«Сильные регионы». Валюта – белорусские рубли. Сумма – до 30 млн рублей. Процентная ставка — по 31 декабря 2032 года не более 7% годовых (для аграрных районов — не более 6,5%), а с 01.01.2033 года не более ставки рефинансирования + 3 п.п. Срок кредита – до 10 лет.

Требования к инвестиционным проектам:

- производственные инициативы в регионах (кроме областных центров, г. Минска и прилегающих районов);

- имеет значение для развития региона и обеспечивает создание новых или модернизацию существующих производств;

- соответствует видам деятельности, определенным в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 13.06.2024 № 417 «О приоритетных видах деятельности для осуществления инвестиций» по секциям С (обрабатывающая промышленность) и Q (здравоохранение и социальные услуги).

«Туристический потенциал». Валюта – белорусские рубли. Сумма – до 100 млн рублей. Процентная ставка — по 31 декабря 2032 года не более 6% годовых, а с 01.01.2033 года не более ставки рефинансирования + 3 п.п. Срок кредита – до 15 лет.

Требования к инвестиционным проектам:

- реализуется вне территории г. Минска;

- строительство и модернизация санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц и аналогичных средств размещения, создание и развитие современных коллективных средств размещения (кемпингов, глэмпингов и др.);

- соответствуют видам деятельности, определенным в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 13.06.2024 № 417 «О приоритетных видах деятельности для осуществления инвестиций» по секциям I (услуги по временному проживанию и питанию), Q (здравоохранение и социальные услуги) и R (творчество, спорт, развлечения и отдых).

«Технологическая самодостаточность», в т.ч направление «Импортозамещение, локализация, местное сырье». Валюта – белорусские рубли. Сумма – до 100 млн рублей. Процентная ставка - по 31 декабря 2032 года не более 7% годовых, а с 01.01.2033 года не более ставки рефинансирования + 3 п.п.. Срок кредита – до 15 лет.

Требования к инвестиционным проектам (реализация по следующим направлениям):

1) запуск производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции;

2) увеличение уровня локализации собственного производства и/или производства продукции для субъекта хозяйствования, которому отгружается продукция по проекту, и/или производства продукции, соответствующей кодам общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012, указанным в приложении к постановлению Правительства Республики Беларусь от 14.02.2022 №80;

3) производство мебели, готовой продукции из льна с углубленной переработкой отечественного сырья и материалов (собственного и покупного – дерево, древесно-волокнистые плиты, лен) и иных видов продукции из местного сырья по поручениям Правительства

«Технологическая самодостаточность», в т.ч направление «Перспективные промышленные направления». Валюта – белорусские рубли. Сумма – до 100 млн рублей (для промышленных роботов и беспилотных систем); до 200 млн рублей (для биотехнологий). Процентная ставка — по 31 декабря 2032 года не более 6% годовых, а с 01.01.2033 года не более ставки рефинансирования + 3 п.п. Срок кредита – до 15 лет

Требования к инвестиционным проектам (реализация по следующим направлениям):

1) запуск производства промышленных роботов или их внедрению;

2) запуск производства беспилотных систем (воздушных, наземных);

3) запуск производства продукции на основе биотехнологий.

Льготная процентная ставка действует при наличии у банка соответствующих ресурсов для кредитования.

Кредитные ресурсы предоставляются для реализации инвестиционных проектов, включенных в соответствующие Перечни, публикуемые на онлайн-площадке региональная-инициатива.бел.