Банковские новости РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

16:49 16.01.2026 ОАО «Белагропромбанк» изменило с 15.01.2026 размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов в зависимости от срока размещения для вклада «Плюс к стабильности» составит: на 95 дней – 8,0% годовых, 185 дней - 9,00%, 370 дней - 11,00%, 735 дней - 10,50%, 1110 дней - 10,50%; для вклада «Плюс VIP» на 95 дней – 8,2% годовых, 185 дней - 9,20%, 370 дней - 11,20%, 735 дней - 10,70%,