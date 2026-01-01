|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:49 16.01.2026
ОАО «Белагропромбанк» изменило с 15.01.2026 размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов в зависимости от срока размещения для вклада «Плюс к стабильности» составит: на 95 дней – 8,0% годовых, 185 дней - 9,00%, 370 дней - 11,00%, 735 дней - 10,50%, 1110 дней - 10,50%; для вклада «Плюс VIP» на 95 дней – 8,2% годовых, 185 дней - 9,20%, 370 дней - 11,20%, 735 дней - 10,70%,
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2026
Курсы в банках
на 16.01.2026
Конвертация в банках
на 16.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте