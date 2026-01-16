ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ЧАСТЬ БАНКОМАТОВ СБЕР БАНКА ПЕРЕСТАЛИ ПРИНИМАТЬ ПЯТИРУБЛЕВЫЕ БАНКНОТЫ


13:58 16.01.2026

В некоторых банкоматах Сбер Банка временно нельзя пополнить карты банкнотами номиналом 5 белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это сделано для того, чтобы сократить время обслуживание – спрос на прием наличных сейчас на пике.

«Это техническое ограничение помогает поддерживать стабильную работу устройств и сокращает время обслуживания в моменты пиковой нагрузки», – объясняют в Сбер Банке.

Ограничение носит временный характер. Внести купюры номиналом 5 рублей можно в других устройствах Сбер Банка или отделении банка, где доступно расчётно-кассовое обслуживание.

Временно не принимают банкноты в 5 рублей в банкоматах 13 городов:

• Минск, пр-т Дзержинского, 119.

• Барановичи, ул. Гагарина, 29.

• Бобруйск, ул. Социалистическая, 123-55.

• Борисов, пр-т Революции, 56.

• Брест, шоссе Варшавское, 43.

• Витебск, ул. Ленина, 26.

• Гомель, ул. Интернациональная, 13.

• Жодино, ул. 50 лет Октября, 33А.

• Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143Б.

• Речица, ул. Урицкого, 19А.

• Слуцк, ул. Ленина, 136.

• Смолевичи, ул. Трудовая, 18.

• Солигорск, ул. Заслонова, 34А.
