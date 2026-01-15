|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ДОПОЛНИЛ ИНТЕРНЕТ-БАНК ДЛЯ ЮРЛИЦ ДЕПОЗИТНЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ
09:52 16.01.2026
В Интернет-Банке/PWA-приложении Банка БелВЭБ реализована новая услуга — подбор депозитов по заданным параметрам с помощью депозитного калькулятора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый инструмент позволяет клиентам быстро и удобно подобрать оптимальный вклад с учетом индивидуальных предпочтений и получить автоматический расчет доходности.
С помощью депозитного калькулятора теперь возможно: подобрать депозит по заданным параметрам: сумма, срок, способ выплаты процентов и т.п.; сравнить условия депозитных продуктов; получить расчет доходности по выбранному депозиту; автоматически оформить депозит.
Интерфейс депозитного калькулятора интуитивно понятен и доступен как в веб-версии, так и в PWA-приложении БелВЭБ-Бизнес.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
Курсы в банках
на 16.01.2026
Конвертация в банках
на 16.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте