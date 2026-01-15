В Интернет-Банке/PWA-приложении Банка БелВЭБ реализована новая услуга — подбор депозитов по заданным параметрам с помощью депозитного калькулятора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый инструмент позволяет клиентам быстро и удобно подобрать оптимальный вклад с учетом индивидуальных предпочтений и получить автоматический расчет доходности.

С помощью депозитного калькулятора теперь возможно: подобрать депозит по заданным параметрам: сумма, срок, способ выплаты процентов и т.п.; сравнить условия депозитных продуктов; получить расчет доходности по выбранному депозиту; автоматически оформить депозит.

Интерфейс депозитного калькулятора интуитивно понятен и доступен как в веб-версии, так и в PWA-приложении БелВЭБ-Бизнес.