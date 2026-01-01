|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПЕРЕХОДИТ НА ТРЕХСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ СЧЕТА ЭСКРОУ
15:34 15.01.2026
Банк БелВЭБ изменяет условия открытия счетов эскроу, где в роли депонента (плательщика) выступает физическое лицо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 15 января 2026 года банк переходит на заключение трехсторонних договоров счета эскроу, что сделает процесс расчетов при купле-продаже имущества еще более безопасным и прозрачным.
Теперь договор счета эскроу будет заключаться непосредственно между:
1. банком,
2. депонентом (физическим лицом),
3. бенефициаром (физическим лицом или корпоративным клиентом — юридическим лицом/ИП).
Такой формат делает процесс более прозрачным для каждого участника сделки, ведь все условия расчетов, права и обязанности сторон будут фиксироваться в одном документе с участием банка.
Для открытия счета эскроу стороны договора (продавец и покупатель) должны совместно обратиться в любой сервисный офис Банка БелВЭБ и предоставить минимальный пакет документов. Это основной договор (купли-продажи, оказания услуг, подряда и т.п.), в котором предусмотрено использование счета эскроу, а также дополнительные документы от каждой стороны (с подробным перечнем можно ознакомиться здесь). Оформление займет минимум времени, а безопасность средств будет гарантирована.
В связи с переходом на трехсторонние договоры, с 15 января 2026 года вступают в силу изменения в «Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц».
С новой редакцией Правил можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
Курсы в банках
на 15.01.2026
Конвертация в банках
на 15.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте