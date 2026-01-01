Банк БелВЭБ изменяет условия открытия счетов эскроу, где в роли депонента (плательщика) выступает физическое лицо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 15 января 2026 года банк переходит на заключение трехсторонних договоров счета эскроу, что сделает процесс расчетов при купле-продаже имущества еще более безопасным и прозрачным.

Теперь договор счета эскроу будет заключаться непосредственно между:

1. банком,

2. депонентом (физическим лицом),

3. бенефициаром (физическим лицом или корпоративным клиентом — юридическим лицом/ИП).

Такой формат делает процесс более прозрачным для каждого участника сделки, ведь все условия расчетов, права и обязанности сторон будут фиксироваться в одном документе с участием банка.

Для открытия счета эскроу стороны договора (продавец и покупатель) должны совместно обратиться в любой сервисный офис Банка БелВЭБ и предоставить минимальный пакет документов. Это основной договор (купли-продажи, оказания услуг, подряда и т.п.), в котором предусмотрено использование счета эскроу, а также дополнительные документы от каждой стороны (с подробным перечнем можно ознакомиться здесь). Оформление займет минимум времени, а безопасность средств будет гарантирована.

В связи с переходом на трехсторонние договоры, с 15 января 2026 года вступают в силу изменения в «Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц».

С новой редакцией Правил можно ознакомиться на сайте банка.