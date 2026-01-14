Белагропромбанк укрепляет роль партнера для бизнеса, запуская три новых кредитных продукта: «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность», созданные для финансирования проектов, которые не только меняют картину отдельных отраслей, но и вносят значимый вклад в развитие экономики страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, эти продукты разработаны с учетом актуальных государственных инициатив и предлагают бизнесу долгосрочные, выгодные условия, позволяя превращать стратегические цели в реальные результаты.

КРЕДИТ «СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ»

Этот кредит создан для бизнеса, который видит потенциал в развитии проектов в регионах. Финансирование направлено на создание и модернизацию производств, а также объектов здравоохранения и услуг социальной сферы.

Ключевые условия:

Сумма: до 30 млн белорусских рублей.

Срок: на период окупаемости проекта, но не более 10 лет.

КРЕДИТ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Данный кредитный продукт открывает возможности для развития туристической инфраструктуры по всей Беларуси. Он предназначен для инвесторов, готовых создавать современные средства размещения, санаторно-курортные и развлекательные комплексы, способствуя росту привлекательности регионов для гостей.

Ключевые условия:

Сумма: до 100 млн белорусских рублей.

Срок: на период окупаемости проекта, но не более 15 лет.

КРЕДИТ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ»

Это предложение направлено на поддержку компаний, которые двигают вперед технологический суверенитет страны. Кредит финансирует как импортозамещающие производства, так и создание прорывных продуктов в сфере робототехники, биотехнологий и беспилотных систем.

Финансирование возможно по двум направлениям:

1. Импортозамещение, локализация, работа с местным сырьем

Условия: До 100 млн рублей на срок окупаемости проекта, но не более 15 лет.

2. Перспективные промышленные направления (робототехника, беспилотники, биотехнологии)

Условия: до 100 млн рублей (для робототехники и беспилотных систем), до 200 млн рублей (для биотехнологий) на срок до 15 лет.

Срок: на период окупаемости проекта, но не более 15 лет.

Как взять кредит:

Процесс старта максимально прост:

Обратитесь в банк: в ближайшее отделение Белагропромбанка, заполните форму на сайте или свяжитесь с персональным менеджером.

Получите консультацию: наш сотрудник свяжется с вами и подберет оптимальное решение.

Белагропромбанк стремится быть не просто банком, а надежным партнером для бизнеса. Эти кредитные продукты - наш реальный инструмент для поддержки вашего роста. Вместе мы можем реализовать амбициозные идеи и построить будущее, которое будет сильным, технологичным и привлекательным.