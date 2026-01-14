В течение прошлого года при поддержке Банка развития по всей стране появлялись новые эффективные объекты промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта и культуры. В результате по итогам 2025 года экономика Беларуси усилилась 53 новыми объектами, финансирование которых осуществлялось за счет ресурсов Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новые производства, задействованные в работе реального сектора, придадут импульс для увеличения эффективности работы экономики страны. Только за период пользования кредитными ресурсами Банка развития 24 новых объекта сгенерируют с 1 рубля заемных средств 11 рублей выручки.

Кроме того, введено в эксплуатацию 29 объектов, направленных на создание комфортных условий и повышение уровня жизни белорусов. Это современные медицинские учреждения, школы и детские сады, спортивные и коммунальные объекты, культурно-исторические центры.

Самое большое количество созидательных проектов реализовано в Брестской и Могилевской областях: 15 и 12 соответственно.

На территории этих двух регионов введены в эксплуатацию эффективные производственные и сельскохозяйственные объекты: комплексы по производству рыб ценных пород в городском поселке Хотимск и Краснопольском районе, молочно-товарные комплексы в Каменецком и Малоритском районах на 1200 голов каждый, а также арочники для окорма и выращивания молодняка КРС в Кричевском районе.

Всего в Брестской и Могилевской областях появилось 10 промышленных и сельскохозяйственных объектов, которые за период пользования кредитными ресурсами Банка развития сгенерируют с 1 рубля заемных средств более 11 рублей выручки в Брестской области и более 17 рублей – в Могилевской области.

Также построены объекты с высокой социальной важностью. К примеру, в Пинске открыта первая в городе школа-детский сад для почти 500 детей, а в Могилеве – средняя школа для более чем 1000 учащихся. В Бресте введен в эксплуатацию корпус детской областной больницы, а в Кричеве – поликлиника для взрослых и детей, которая будет обслуживать порядка 130 тысяч жителей из девяти районов ближайших районов. Знаковым для страны стало открытие на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» музея Воинской славы Могилевской области. Кроме того, в небольших городах регионов проведены реконструкции очистных сооружений, построены современные энергоэффективные котельные и другие объекты инфраструктуры.

В Минской и Гомельской областях в прошлом году появилось 18 новых объектов: 10 – в столичном регионе, 8 – на Полесье. Среди промышленных и сельскохозяйственных проектов ключевым стало строительство двух фармацевтических заводов в Несвиже и индустриальном парке «Великий камень», модернизация теплицы под установку салатной линии в ОАО «ДОРОРС», а также возведение шести птичников в Кормянском районе и молочно-товарного комплекса на 900 голов в Минском районе.

Новые производства, а их 10 в двух регионах, за период пользования кредитными ресурсами Банка развития сгенерируют с 1 рубля заемных средств более 12 рублей выручки в Минской области и более 18 рублей – в Гомельской области.

Кроме того, при поддержке Банка в прошлом году построен многофункциональный стадион в Ельске, оптимизирована система теплоснабжения в Смиловичах и Чириковичах, осуществлены мероприятия по защите от подтоплений в населенном пункте Уза и водопонижению в Красном Гомельской области.

В Витебской и Гродненской областях появилось 8 объектов. Среди них такие эффективные проекты, как реконструкция комбикормового производства Витебской бройлерной птицефабрики, возведение молочно-товарных комплексов в Волковысском и Щучинском районах. Социальная сфера регионов укрепилась современными детскими садами в Витебске и Новополоцке, а также новым инфекционным корпусом ЦРБ в Слониме.

Введенные в строй при поддержке Банка развития производственные, сельскохозяйственные и социальные объекты по всей стране не только генерируют высокую финансовую отдачу, но и создают надежную основу для устойчивого развития регионов. Эти проекты наглядно демонстрируют эффективность государственной политики, направленной на комплексное развитие инфраструктуры, промышленности и социальной сферы, что открывает новые перспективы для дальнейшего роста и процветания Республики Беларусь.