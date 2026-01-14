ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ


09:31 15.01.2026

ВТБ (Беларусь) расширил линейку инвестиционных продуктов, добавив услугу доверительного управления денежными средствами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты теперь могут передавать капитал в управление финансовым экспертам банка получать доход от вложений в инструменты российского рынка.

Клиент самостоятельно определяет стратегию и выбирает активы, а банк выполняет все операции точно и в срок. Минимальная сумма для открытия договора — 1 млн российских рублей.

«Доверительное управление позволяет клиентам выстраивать инвестиционную стратегию с опорой на профессиональную экспертизу и глубокое понимание рынка. Для нас важно предложить инструмент, который сочетает прозрачность, контроль со стороны инвестора и качественное управление активами. Расширяя инвестиционную линейку, банк формирует долгосрочные решения для клиентов, ориентированных на системный рост капитала», — подчеркнул заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.

Комиссия за управление составляет 1% годовых от стоимости портфеля, дополнительно взимается плата за исполнение распоряжений. Для контроля инвестиций клиент получает доступ к торговому терминалу с онлайн-мониторингом портфеля.
