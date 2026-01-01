Банковские новости РБ

БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15:45 14.01.2026 Банк БелВЭБ отменяет с 15.01.2026 некоторые тарифы для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменены следующие тарифы: - за открытие текущего (расчетного) банковского счета; - за осуществление внутрибанковского перевода; - за предоставление справки ветерану Великой Отечественной войны в рамках договоров, заключенных с ним; - за предоставление выписки на бумажном носителе по счету по учету вклада (депозита); - за предоставление отчета по операциям, проведенным по счету по учету вклада (депозита); - за изменение условий договора по инициативе кредитополучателя.