Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


15:45 14.01.2026

Банк БелВЭБ отменяет с 15.01.2026 некоторые тарифы для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменены следующие тарифы:

- за открытие текущего (расчетного) банковского счета;

- за осуществление внутрибанковского перевода;

- за предоставление справки ветерану Великой Отечественной войны в рамках договоров, заключенных с ним;

- за предоставление выписки на бумажном носителе по счету по учету вклада (депозита);

- за предоставление отчета по операциям, проведенным по счету по учету вклада (депозита);

- за изменение условий договора по инициативе кредитополучателя.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2026
валюта курс
EUR 3.3950
USD 2.9136
RUB 3.7103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4058 +0.0008
USD 2.9136 -0.0028
RUB 3.7103 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 2.9150 2.9290
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 91.9000 92.4000
USD/RUB 78.8000 79.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
