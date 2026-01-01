|О компании
|14.01.2026
|
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
15:45 14.01.2026
Банк БелВЭБ отменяет с 15.01.2026 некоторые тарифы для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменены следующие тарифы:
- за открытие текущего (расчетного) банковского счета;
- за осуществление внутрибанковского перевода;
- за предоставление справки ветерану Великой Отечественной войны в рамках договоров, заключенных с ним;
- за предоставление выписки на бумажном носителе по счету по учету вклада (депозита);
- за предоставление отчета по операциям, проведенным по счету по учету вклада (депозита);
- за изменение условий договора по инициативе кредитополучателя.
|
|
