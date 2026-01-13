ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ТЕХНОБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ДЛЯ РАСЧЕТОВ


14:15 14.01.2026

ОАО «Технобанк» расширило перечень иностранных валют для расчетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14.01.2026г. банк предоставил возможность отправлять платежи и получать экспортную выручку в индийских рупиях (INR).

Комиссионное вознаграждение составит: для платежей и поступлений: 0.7% от суммы (min 25 долларов США).

Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться на сайте банка.
