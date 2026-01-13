Банковские новости РБ

ТЕХНОБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

14:15 14.01.2026 ОАО «Технобанк» расширило перечень иностранных валют для расчетов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 14.01.2026г. банк предоставил возможность отправлять платежи и получать экспортную выручку в индийских рупиях (INR). Комиссионное вознаграждение составит: для платежей и поступлений: 0.7% от суммы (min 25 долларов США). Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться на сайте банка.