Банковские новости РБ


ПРИОРБАНКУ ПРИСВОЕН ESG-РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ AA.ESG (ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ)


12:01 14.01.2026

Независимое рейтинговое агентство BIK Ratings в рамках ежегодного пересмотра присвоило Приорбанку ESG-рейтинг на уровне AA.esg (прогноз позитивный). По мнению BIK Ratings, подходы банка к управлению ESG-факторами являются одними из наиболее прогрессивных на финансовом рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка, эксперты агентства охарактеризовали уровень соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах в Приорбанке как переходный к очень высокому. Это означает, что существует высокая вероятность повышения ESG-рейтинга в течение 365 дней.

В Приорбанке создана современная и эффективная система управления устойчивым развитием и ESG, соответствующая принципам ответственной компании.

«Мы строим свою работу на принципах честности и уважения к интересам акционеров, клиентов и партнеров. Передовые принципы ESG интегрированы во все направления деятельности Приорбанка и продуктовую линейку, чтобы создавать ценность сегодня и для будущих поколений. Наши современные банковские решения помогают не только достигать финансовых целей, но и делать реальный вклад в развитие общества и сохранение окружающей среды.

Особое внимание мы уделяем вопросам внутренней экологии, стремясь минимизировать воздействие своей деятельности на окружающую среду и формировать ответственное отношение к природным ресурсам среди сотрудников.

Благодаря созданной комфортной и вдохновляющей рабочей среды, каждый сотрудник Приорбанка чувствует поддержку и возможности для роста.

Важно отметить, что мы активно работаем над созданием среды равных возможностей для всех вне зависимости от возраста, пола, физических особенностей или жизненных обстоятельств. Наши офисы становятся все более доступными и инклюзивными, чтобы каждый сотрудник и клиент чувствовал себя комфортно и уверенно», - отметили в Приорбанке.

За внесенный вклад в устойчивое развитие Приорбанк признан в 2025 году лучшим ESG-ориентированным банком на премии «Банк года», а также стал лауреатом первого конкурса для белорусских компаний, которые стремятся к устойчивому развитию и внедряют ESG-практики в свою работу, STELLAR в номинации «Эко-социальная инициатива года».
