БНБ-Банк изменяет некоторые условия привлечения депозитов в BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 января 2026 года станет недоступно пополнение некоторых срочных банковских вкладов в белорусских рублях, оформленных физическими лицами. Изменение касается депозитов, по которым на 14 января 2026 года еще не истек срок пополнения:

безотзывные вклады на 13 и 24 месяца, открытые с 14 июля по 30 декабря 2025 года.

Такое решение принято в соответствии с Правилами обслуживания физических лиц (пункт 4.2.5 статьи 4 раздела 5).

Все остальные условия по действующим вкладам остаются без изменений.