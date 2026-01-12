|О компании
|13.01.2026
|
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ В BYN
10:20 13.01.2026
БНБ-Банк изменяет некоторые условия привлечения депозитов в BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 января 2026 года станет недоступно пополнение некоторых срочных банковских вкладов в белорусских рублях, оформленных физическими лицами. Изменение касается депозитов, по которым на 14 января 2026 года еще не истек срок пополнения:
безотзывные вклады на 13 и 24 месяца, открытые с 14 июля по 30 декабря 2025 года.
Такое решение принято в соответствии с Правилами обслуживания физических лиц (пункт 4.2.5 статьи 4 раздела 5).
Все остальные условия по действующим вкладам остаются без изменений.
