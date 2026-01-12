В кредитную программу «На родныя тавары» с 1 января 2026 года внесены изменения, направленные на расширение возможностей для покупателей товаров белорусского производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, нововведения касаются расширения перечня товаров, сроков действия программы и сроков погашения.

Срок действия кредитной программы продлен на 2026 год. Общая сумма кредитов, предоставленных одному физическому лицу в период с 01.01.2024 по 31.12.2026, не может превышать 300 базовых величин, а при приобретении деревянных домокомплектов — 500 базовых величин.

Также установлены дифференцированные сроки погашения кредита — от 1 до 3 лет в зависимости от категории товара:

до 3 лет — для дорогостоящих товаров (мебель, котлы отопительные, домокомплекты и др.);

до 2 лет — для бытовой техники, напольных покрытий, дверей, окон, сантехоборудования и др.;

до 1 года — для недорогостоящих товаров и товаров краткосрочного пользования.

По заявкам и договорам, оформленным до 31.12.2025 (включительно), кредит предоставляется со сроком погашения до 3 лет только на товары, для которых установлен трёхлетний срок погашения.

Значительно увеличился список организаций-партнеров по различным категориям. Дополнительно включено более 140 предприятий в категорию «мебель», более 35 в категории «комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов, сборных деревянных сооружений и изделий и др». Расширен перечень товаров, доступных для приобретения в кредит, включая бытовые приборы отопления, ноутбуки и компьютерную технику, зеркала, обои, портландцемент, одежду, посуду, изделия из натуральной кожи и чемоданы.

«Для Беларусбанка участие в данной программе — это, прежде всего, вклад в повышение качества жизни белорусов и реальная поддержка отечественных производителей, — подчеркнула заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина. — За два года действия программы заключено более 230 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, с привлечением кредита «На родныя тавары» реализовано более 500 тысяч изделий белорусского производства. Наиболее востребованными покупками стали мебель, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, керамическая плитка, а также холодильники и морозильники и санитарно-техническое оборудование. В прошлом году у населения заметно вырос спрос на товары категорий «деревянные окна и двери», «ламинированные напольные покрытия», «металлические двери (дверные блоки)», «комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов», что отражает современные потребительские предпочтения и актуальные тренды на рынке.

Напомним, что подать заявку на кредит можно в учреждениях банка или дистанционно через Интернет-банкинг, М-банкинг, на сайте Беларусбанка. Для заключения кредитного договора без посещения банка необходимо выполнить три простых шага:

Выбрать товар белорусского производства из утвержденного перечня.

Обратиться к организации-партнеру, оформить заказ и получить номер электронного счета-фактуры.

Указать номер счета-фактуры при оформлении заявки на кредит в М-банкинге, Интернет-банкинге или на сайте belarusbank.by.

Заявка рассматривается в кратчайшие сроки.

Ознакомиться со всеми условиями кредита «На родныя тавары» можно здесь, а также по номеру 147 или в любом учреждении Беларусбанка.