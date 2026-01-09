|О компании
|12.01.2026
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЗИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ОТДЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ
10:00 12.01.2026
ОАО «Белагропромбанк» с 13 января 2026 года снижает размер процентных ставок до 18,9% (СР+9,15) по отдельным кредитам (в настоящее время – 19,1%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки будут снижены по следующим группам кредитных продуктов:
«Большие возможности», «На раз», заключаемым в подразделениях банка;
«Суперсила», «Суперсила 2,0», «Легкие покупки» (общие условия), «Рефинансирование кредитов на потребительские нужды», заключаемым во всех каналах продаж.
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
