ОАО «Белагропромбанк» с 13 января 2026 года снижает размер процентных ставок до 18,9% (СР+9,15) по отдельным кредитам (в настоящее время – 19,1%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ставки будут снижены по следующим группам кредитных продуктов:

«Большие возможности», «На раз», заключаемым в подразделениях банка;

«Суперсила», «Суперсила 2,0», «Легкие покупки» (общие условия), «Рефинансирование кредитов на потребительские нужды», заключаемым во всех каналах продаж.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.