Банковские новости РБ

К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

13:27 09.01.2026 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин мебели «КОНСТРУКТОР.БАЙ» (ООО «ФоДрим») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин музыкальных инструментов «MUZFORTE» (ООО «Муз - М трэйд») – срок рассрочки 3 и 6 месяцев. С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.