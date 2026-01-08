Беларусбанк расширил каналы дистанционного взаимодействия с физическими лицами и первым из отечественных банков предоставил возможность открытия счета «депо» на платформе finmarket.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект осуществлен в рамках реализации Плана социально-экономического развития Республики Беларусь на 2025 год и Программы деятельности Правительства на 2025-2029 годы.

Счет «депо», открытый в депозитарии Беларусбанка через «Финмаркет» – еще один вариант получения депозитарных услуг без физического посещения банка. Такой счет можно использовать для учета всех видов акций, корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг, а также совершения с ними широкого спектра операций.

Продолжить дистанционное взаимодействие с депозитарием банка можно через систему «Интернет-банкинг» Беларусбанка, в которой в режиме реального времени доступны следующие операции: просмотр остатков по счету «депо»; заказ выписки по счету «депо» и/или справки о доходах по ценным бумагам; привязка реквизитов для получения дивидендов по акциям и доходов по облигациям; подача поручения «депо» по наиболее востребованным депозитарным операциям.