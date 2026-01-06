ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ


12:42 08.01.2026

Банк БелВЭБ с 13 января 2026 года изменяет Правила заключения, исполнения и прекращения договоров банковского вклада (депозита) с юрлицами и индивидуальными предпринимателями в ОАО «Банк БелВЭБ» от 02.12.2013 № 965 и Правила заключения договоров срочного банковского вклада (депозита) с корпоративными клиентами посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк БелВЭБ» от 14.06.2018 № 528.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в частности, определено, что лимиты привлечения депозитов от одного вкладчика устанавливаются в единицах валют в отдельности для каждой валюты привлечения депозита (белорусские рубли, доллары США, российские рубли, китайские юани).

Уточнено, что информация о размере процентных ставок по депозитам «до востребования» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяемых, в том числе, для пересчета процентов при частичном отзыве депозитов, размещена на сайте ОАО «Банк БелВЭБ» по адресу www.belveb.by.

Изменены минимальные сроки привлечения некоторых отзывных депозитов.

С подробными условиями депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.01.2026
валюта курс
EUR 3.4599
USD 2.9532
RUB 3.6735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9532 +0.0088
RUB 3.6735 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9500 2.9600
RUB 3.6400 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 94.0000 94.5000
USD/RUB 80.8000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте