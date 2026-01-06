Банк БелВЭБ с 13 января 2026 года изменяет Правила заключения, исполнения и прекращения договоров банковского вклада (депозита) с юрлицами и индивидуальными предпринимателями в ОАО «Банк БелВЭБ» от 02.12.2013 № 965 и Правила заключения договоров срочного банковского вклада (депозита) с корпоративными клиентами посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк БелВЭБ» от 14.06.2018 № 528.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в частности, определено, что лимиты привлечения депозитов от одного вкладчика устанавливаются в единицах валют в отдельности для каждой валюты привлечения депозита (белорусские рубли, доллары США, российские рубли, китайские юани).

Уточнено, что информация о размере процентных ставок по депозитам «до востребования» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяемых, в том числе, для пересчета процентов при частичном отзыве депозитов, размещена на сайте ОАО «Банк БелВЭБ» по адресу www.belveb.by.

Изменены минимальные сроки привлечения некоторых отзывных депозитов.

С подробными условиями депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте банка.