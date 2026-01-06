ОАО «Белагропромбанк» изменило условий кредитования по автомобилям марок Belgee и Geely в рамках партнерских программ с СЗАО «БЕЛДЖИ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменен размер процентной ставки в грейс-периоде (в первые 3 года) с 3,9% на 8%, максимальный размер кредита в процентах от стоимости автомобиля по модели X50 увеличен с 60% до 75%; модель Geely Tugella исключена из программы.

Условия кредитования для семей, воспитывающих детей-инвалидов, остались прежними: в первые 3 года ставка составляет 3,5% годовых, в дальнейшем – 15,25% годовых (СР+5,5 п.п.).

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Физическим лицам», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.