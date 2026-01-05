ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В ТОПЕ – BELGEE. НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ У БЕЛОРУСОВ


13:56 06.01.2026

Сбер Банк предоставил белорусам более 11 тысяч кредитов на автомобили. Самой популярной маркой оказались модели Belgee. В банке поделились итогами года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, всего белорусы за прошлый год приобрели 11 126 автомобилей с помощью кредита «Купи авто в Online». Немного меньше половины из них пришлось на марку Belgee – 4688 машин. На втором месте оказалась «Лада» – кредиты Сбер Банка пошли на 731 автомобиль.

Кредиты берут на все модели Belgee. Наиболее популярен городской кроссовер Belgee X50. Также востребованы седан Belgee S50 и кроссовер Belgee X70.

Ранее в Сбер Банке составили портрет получателя кредита на покупку Belgee. Им оказался мужчина среднего возраста – более 77% получателей. Кредиты обычно берут в возрасте от 35 до 45 лет – 42,9% заявок. На тех, кому от 25 до 35 лет, приходится 30% сделок. Среди людей постарше (от 45 до 55 лет) авто тоже востребованы – 27,1% покупок в кредит.

Что интересно, заемные средства покрывают практически всю стоимость автомобиля. Кредит обычно берут на 10 лет. Среди городов лидирует Минск. На втором месте – Речица. Могилев замыкает тройку городов, где чаще всего берут кредиты Сбер Банка на Belgee.
