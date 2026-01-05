|О компании
|06.01.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
В ЯНВАРЕ БАНК БЕЛВЭБ НАЧИСЛЯЕТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ»
13:51 06.01.2026
В январе Банк БелВЭБ начисляет повышенный money-back 5% в категории «Здоровье и отдых»/
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенный money-back 5% доступен всем держателям карт линейки «Всё» при оплате покупок в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами:
• 7298 — салоны красоты, спа и клубы здоровья,
• 7941 — коммерческие виды спорта, профессиональные спортивные клубы,
• 7997 — спортивные клубы и секции.
Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.
