В ЯНВАРЕ БАНК БЕЛВЭБ НАЧИСЛЯЕТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ»

13:51 06.01.2026 В январе Банк БелВЭБ начисляет повышенный money-back 5% в категории «Здоровье и отдых»/ Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышенный money-back 5% доступен всем держателям карт линейки «Всё» при оплате покупок в организациях торговли и сервиса с МСС-кодами: • 7298 — салоны красоты, спа и клубы здоровья, • 7941 — коммерческие виды спорта, профессиональные спортивные клубы, • 7997 — спортивные клубы и секции. Акционная категория месяца не требует дополнительного подключения — начисление происходит автоматически по безналичным операциям, отраженным по счету в течение календарного месяца.