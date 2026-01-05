ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ


10:00 06.01.2026

В Беларуси для иностранных рейтинговых агентств установлены критерии, при соответствии которым присвоенные ими кредитные рейтинги могут использоваться в нормативных правовых или локальных актах Национального банка при оценке контрагента (эмитента) и (или) его финансовых инструментов. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 31 декабря 2025 г. № 407.

Всего установлено 16 критериев признания иностранных (международных) рейтинговых агентств. В числе ключевых:

наличие регулирования рейтинговой деятельности в стране регистрации агентства;

независимость рейтингового агентства от государственных органов и объектов рейтингования;

значительный опыт работы рейтингового агентства;

применение публично раскрываемых и обоснованных методологий присвоения кредитных рейтингов.

Постановлением также определен порядок проверки соответствия рейтинговых агентств установленным критериям.

Нормы постановления не распространяются на агентства, рейтинги которых уже используются в нормативных правовых актах Национального банка: S&P Global Ratings, Moodys Investors Service, Fitch Ratings, АО ”Эксперт РА“, АКРА (АО), ООО ”Национальное Рейтинговое Агентство“, ООО ”Национальные Кредитные Рейтинги“.

Для получения более подробной информации о критериях и порядке оценки соответствия этим критериям рейтинговых агентств можно обращаться на адрес электронной почты

Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
валюта курс
EUR 3.4399
USD 2.9444
RUB 3.6725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4300
USD 2.9420 2.9550
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.8000 95.0000
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
