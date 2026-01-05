|О компании
06.01.2026
Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
10:00 06.01.2026
В Беларуси для иностранных рейтинговых агентств установлены критерии, при соответствии которым присвоенные ими кредитные рейтинги могут использоваться в нормативных правовых или локальных актах Национального банка при оценке контрагента (эмитента) и (или) его финансовых инструментов. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 31 декабря 2025 г. № 407.
Всего установлено 16 критериев признания иностранных (международных) рейтинговых агентств. В числе ключевых:
наличие регулирования рейтинговой деятельности в стране регистрации агентства;
независимость рейтингового агентства от государственных органов и объектов рейтингования;
значительный опыт работы рейтингового агентства;
применение публично раскрываемых и обоснованных методологий присвоения кредитных рейтингов.
Постановлением также определен порядок проверки соответствия рейтинговых агентств установленным критериям.
Нормы постановления не распространяются на агентства, рейтинги которых уже используются в нормативных правовых актах Национального банка: S&P Global Ratings, Moodys Investors Service, Fitch Ratings, АО ”Эксперт РА“, АКРА (АО), ООО ”Национальное Рейтинговое Агентство“, ООО ”Национальные Кредитные Рейтинги“.
Для получения более подробной информации о критериях и порядке оценки соответствия этим критериям рейтинговых агентств можно обращаться на адрес электронной почты
