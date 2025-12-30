ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК ЧЕРЕЗ РИЭЛТЕРОВ


10:27 05.01.2026

В рамках сотрудничества с агентствами недвижимости процентная ставка по кредиту на недвижимость «Уласная маёмасць» в Банке БелВЭБ составляет теперь 16,8% годовых (16,9% годовых – при оформлении на стандартных условиях). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.

Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка на срок до 20 лет. Дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.

Введение специальной ставки направлено на расширение возможностей клиентов и повышение доступности жилья. Благодаря сниженной ставке покупка квартиры, дома или дачи становится более выгодной, особенно при сопровождении сделки профессиональными агентами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 2.9250 2.9350
RUB 3.6250 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1650
EUR/RUB 93.1600 93.9500
USD/RUB 80.1600 80.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
