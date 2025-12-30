В рамках сотрудничества с агентствами недвижимости процентная ставка по кредиту на недвижимость «Уласная маёмасць» в Банке БелВЭБ составляет теперь 16,8% годовых (16,9% годовых – при оформлении на стандартных условиях). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.

Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка на срок до 20 лет. Дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.

Введение специальной ставки направлено на расширение возможностей клиентов и повышение доступности жилья. Благодаря сниженной ставке покупка квартиры, дома или дачи становится более выгодной, особенно при сопровождении сделки профессиональными агентами.