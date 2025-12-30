Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Варона шэрая“ серии ”Птушка года“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 2 000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 7 000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре в овале – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре в овале – рельефное изображение птицы; по овалу надписи вверху ‒ ВАРОНА ШЭРАЯ; внизу ‒ ПТУШКА ГОДА.

Монеты отчеканены качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.