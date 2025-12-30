ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «КАСЦЁЛ СВЯТОГА МІХАІЛА Ў НАВАГРУДКУ»


16:09 31.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Касцёл Святога Міхаіла ў Навагрудку“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, размером 40,00 х 40,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 2 000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 37,10 г, размером 40,00 х 40,00 мм, тиражом 7 000 штук.

Монеты имеют форму квадрата со скругленными углами без канта. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, с двух сторон от герба – надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – фасад Костела Святого Михаила, по бокам обрамление, выполненное по мотивам внутреннего убранства костела, внизу в центре – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), слева – год чеканки (на серебряной справа – проба сплава).

Реверс: в центре – изображение Михаила Архангела, по бокам обрамление, выполненное по мотивам внутреннего убранства костела, вверху в центре – Вифлеемская звезда (на серебряной – инкрустация синтетического кристалла в центре звезды), в центре внизу надпись – КАСЦЁЛ СВЯТОГА МІХАІЛА Ў НАВАГРУДКУ.

Монеты отчеканены качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.
