Определен победитель конкурса на лучший новый графический знак официальной денежной единицы Республики Беларусь – белорусского рубля. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 30 декабря 2025 г. № 401, сообщает пресс-служба регулятора.

Победителем конкурса признан Василий Щебетун, чья конкурсная работа набрала максимальное суммарное количество баллов. Автор работы получит приз – 3 000 белорусских рублей.

Всего на конкурс поступило почти 2 700 заявок. Победившая конкурсная работа была прислана в срок и соответствует всем критериям отбора.

Графический знак, представленный в конкурсной работе, гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют, будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь.

На основании победившей конкурсной работы будет утвержден окончательный вариант нового графического знака официальной денежной единицы Республики Беларусь – белорусского рубля.