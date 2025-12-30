|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
12:17 31.12.2025
Определен победитель конкурса на лучший новый графический знак официальной денежной единицы Республики Беларусь – белорусского рубля. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 30 декабря 2025 г. № 401, сообщает пресс-служба регулятора.
Победителем конкурса признан Василий Щебетун, чья конкурсная работа набрала максимальное суммарное количество баллов. Автор работы получит приз – 3 000 белорусских рублей.
Всего на конкурс поступило почти 2 700 заявок. Победившая конкурсная работа была прислана в срок и соответствует всем критериям отбора.
Графический знак, представленный в конкурсной работе, гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют, будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь.
На основании победившей конкурсной работы будет утвержден окончательный вариант нового графического знака официальной денежной единицы Республики Беларусь – белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
Курсы в банках
на 31.12.2025
Конвертация в банках
на 31.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе