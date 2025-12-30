Национальный банк Республики Беларусь с 31 декабря 2025 г. выпускает в обращение памятные монеты «Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом серебряную – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, пробой сплава 925, тиражом 2 000 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 28,64 г, диаметром 38,61 мм, тиражом 7 000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с надписью: РЭСПУБЛІКАНСКІ ФЕСТЫВАЛЬ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – стилизованное изображение девушки, внизу на серебряной монете – проба сплава, внизу справа по кругу – год чеканки; внизу слева по кругу – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре – символы (буквы, орнаменты) разных национальностей, проживающих в Беларуси, названия которых расположены по кругу.

Монеты отчеканены качеством: серебряные – ”анциркулейтед с оксидированием, частичным золочением и цифровой печатью“, медно-никелевые – ”анциркулейтед с оксидированием и цифровой печатью“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, планируемой дате продаж, отпускных ценах и наличии указанных памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе ”Банкноты и монеты“.